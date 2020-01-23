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Источник: в Дагестане силовики раскрыли ячейку экстремистской организации

При обысках у задержанных изъяли литературу и электронные носители, содержащие экстремистские материалы

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Республики Дагестан пресекли деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенной на территории РФ, задержаны шесть человек. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"Уголовное дело было возбуждено 14 января по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"). Задержание проводилось сегодня. В ходе обысков у задержанных изъята литература и электронные носители, содержащие экстремистские материалы", - сообщил собеседник.

Теги
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