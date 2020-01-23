Сотрудника пермского МЧС отпустили под подписку о невыезде по делу о гибели пяти человек

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободить из-под стражи в зале суда", - сказала судья.

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде сотруднику надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифу Исмакаеву, который проверял мини-отель "Карамель" в 2019 году. Об этом в четверг передает корреспондент ТАСС из зала суда.

22 января следователи в рамках расследования уголовного дела о прорыве трубы, повлекшем гибель людей в мини-отеле "Карамель", задержали сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Исмакаева. По данным следствия, именно он проводил проверку в отеле в 2019 году и выявил нарушения, связанные с изменениями назначения подвального помещения для оказания услуг по проживанию граждан. Кроме того, были выявлены несоответствия путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, однако Исмакаев не принял мер для приостановления работы отеля.

Как сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, собственник отеля был привлечен к административной ответственности, а пожарный инспектор действовал по правилам.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки в Индустриальном районе Перми, из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прорыв трубы произошел на расстоянии более 100 м от мини-отеля.