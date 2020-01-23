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В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в покушении на убийство предпринимателя

Речь идет о деле о предполагаемом отравлении в 2015 году Эмилияна Гебрева
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© AP Photo/Visar Kryeziu, архив

ТАСС, 23 января. Прокуратура Болгарии предъявила обвинения трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением в 2015 году предпринимателя Эмилияна Гебрева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте прокуратуры.

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"В связи с продолжающимся под надзором полиции Софии расследованием попытки намеренного отравления Эмилияна Гебрева трем российским гражданам предъявлены обвинения в попытке убийства", - указывается в заявлении. Они обвиняются в том, что "в качестве соучастников предприняли попытку преднамеренного убийства путем отравления пострадавших с использованием неопознанного фосфорорганического вещества. Софийская городская прокуратура выдала европейский ордер на арест и объявила подозреваемых в международный розыск с целью ареста и последующей экстрадиции".

По версии прокуратуры Болгарии, преступление было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.

"Узнали об обвинениях в отношении российских граждан на сайте прокуратуры, официального уведомления в наш адрес не поступало", - сообщили ТАСС в посольстве РФ.

20 января прокуратура республики опубликовала запись с камер видеонаблюдения, на кадрах которой видно, как замаскированный человек ходит по гаражу, где находятся машины владельца компании "Емко", занимающейся торговлей боеприпасами, и его сына.

После инцидента в Солсбери, где в марте 2018 года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, британское следствие стало разрабатывать версию о причастности к их отравлению офицера российской военной разведки, известного под именем Сергей Федотов. Сообщалось, что Скотленд-Ярд и служба британской контрразведки МИ-5 займутся изучением произошедшего в 2015 году в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением Гебрева и его сына, которые выжили. С этой целью республику посетила группа британских следователей.

В новость были внесены изменения (16:31 мск) — приводятся дополнительные выдержки из сообщения прокуратуры и комментарий посольства РФ.

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