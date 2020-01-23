{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

Мэр города поручил отловить животных

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написал сам мэр Игорь Шутенков, отметив необходимость скорейшего принятия республиканских правил отлова безнадзорных животных.

"Произошел ужасный случай. В 111 квартале свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы - мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали, его доставили в детскую клиническую больницу. Дал поручение отловить эту свору", - написал Шутенков.

В Минздраве Бурятии сообщили журналистам, что мальчик получает лечение в Детской республиканской клинической больнице. "Проведена первичная хирургическая обработка ран и начальный этап антирабической помощи, то есть мероприятия по профилактике бешенства. В послеоперационный период ребенка будут наблюдать в условиях палаты интенсивной терапии", - отметили в министерстве.

Шутенков напомнил, что с 2020 года федеральным законодательством изменены правила отлова, но механизм на уровне республики до сих пор не утвержден. "Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных", - написал он.

Теги
РоссияБурятия
Реклама на ТАСС
В Болгарии трем россиянам предъявили обвинения в покушении на убийство предпринимателя
Речь идет о деле о предполагаемом отравлении в 2015 году Эмилияна Гебрева
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС