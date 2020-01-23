В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на ребенка

УЛАН-УДЭ, 23 января. /ТАСС/. Бродячие собаки напали на первоклассника около одной из школ в Улан-Удэ, мэр города поручил отловить свору. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написал сам мэр Игорь Шутенков, отметив необходимость скорейшего принятия республиканских правил отлова безнадзорных животных.

"Произошел ужасный случай. В 111 квартале свора собак напала на первоклассника, ученика 63 школы - мальчик возвращался домой из школы. Ребенка сильно покусали, его доставили в детскую клиническую больницу. Дал поручение отловить эту свору", - написал Шутенков.

В Минздраве Бурятии сообщили журналистам, что мальчик получает лечение в Детской республиканской клинической больнице. "Проведена первичная хирургическая обработка ран и начальный этап антирабической помощи, то есть мероприятия по профилактике бешенства. В послеоперационный период ребенка будут наблюдать в условиях палаты интенсивной терапии", - отметили в министерстве.

Шутенков напомнил, что с 2020 года федеральным законодательством изменены правила отлова, но механизм на уровне республики до сих пор не утвержден. "Новые правила стали гуманнее для собак и сложнее для исполнения. Будем требовать от республиканской службы ветеринарии ускорить принятие правил отлова безнадзорных животных", - написал он.