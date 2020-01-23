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Из Боткинской больницы в Москве эвакуированы 47 человек из-за небольшого пожара

В результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в Городской клинической больнице (ГКБ) имени С. П. Боткина в Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В Боткинской больнице, на минус первом этаже в вентиляционной камере происходило загорание мебели на площади около 5 кв. метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта в соседний корпус были перемещены 47 человек. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее о возгорании в Боткинской больнице сообщал источник ТАСС в экстренных службах. По его данным, эвакуированы 40 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.

В новость были внесены изменения (16:25 мск) — добавлены подробности по тексту.

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