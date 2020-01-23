По факту смерти от удушья солдата-срочника в части Росгвардии в Москве начали проверку

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Солдат-срочник умер от удушья в одной из частей Росгвардии в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.

"Реанимационные мероприятия, проведенные дежурным врачом дивизионного лазарета и прибывшей бригадой скорой медицинской помощи после обнаружения военнослужащего с признаками удушья, положительных результатов не дали. По факту смерти военнослужащего воинской части проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сказал собеседник агентства.

В воинскую часть направлена комиссия управления Центрального округа Росгвардии.