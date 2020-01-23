Под Владимиром троих военных осудили за хищение на 7,7 млн рублей

ВЛАДИМИР, 23 января. /ТАСС/. Владимирский гарнизонный суд признал двоих военнослужащих и сержанта запаса причастными к хищению комплектующих деталей огнестрельного оружия со складов военной части на 7,7 млн рублей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил Гриценко С. В. к наказанию в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, Титкина А. М. - к четырем годам лишения свободы, Вилинскому М. А. назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. "В результате противоправной деятельности участников указанной группы Министерству обороны РФ нанесен ущерб в размере более 7,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, начальник отдела хранения войсковой части майор Гриценко С. В., старший лейтенант Вилинский М. А и сержант запаса Титкин А. М. в 2018 году похитили со складов одной из военных частей комплектующие к огнестрельному оружию (оптические тепловизионные и ночные прицелы) и иные изделия военного назначения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Западному военному округу изъяли у злоумышленников более 3,8 млн рублей, полученных преступным путем, а также шесть похищенных изделий. От фигурантов получены признательные показания о совершенных ими преступлениях.

На основании переданных результатов оперативно-разыскной деятельности военным следственным отделом по владимирскому гарнизону ВСУ СК России по ЗВО в отношении указанных лиц в ноябре 2018 года возбуждено уголовное дело по ст. 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").