Суд повторно продлил до конца января арест участнику несогласованной акции в Москве Баршаю

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Басманный суд в четверг повторно продлил до конца января арест участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Андрею Баршаю, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав доводы сторон, суд постановил назначить обвиняемому Баршаю меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 января", - огласила судья Ирина Вырышева.

В среду Мосгорсуд признал незаконным решение о продлении Баршаю меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил отправить материалы в Басманный суд столицы для повторного рассмотрения. В ходе сегодняшнего заседания суд повторно принял решение о продлении ареста фигуранту до 27 января.

На заседании судья спросила сотрудника СК, чем именно вызвана необходимость продления ареста. Следователь ответил, что Баршай ранее интересовался у другого участника акции 27 июля Айдара Губайдуллина методами "побега за границу". Адвокат Светлана Байтурина в свою очередь пояснила, что Баршай и Губайдуллин процессуально являются фигурантами разных уголовных дел - один дела о массовых беспорядках, а второй дела о применении насилия в отношении сотрудника органов правопорядка.

Баршай обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии СК, 27 июля прошлого года в ходе несогласованного митинга он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1000 человек. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ, в ходе его расследования были арестованы более 20 человек, некоторым из них уже вынесены приговоры.