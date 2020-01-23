В Иркутской области возбудили дело из-за незаконной вырубки леса

ИРКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Прокуроры выявили незаконную вырубку леса в Тайшетском районе Иркутской области, ущерб составил более 70 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается в четверг на сайте региональной прокуратуры.

"Тайшетской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения областным государственным автономным учреждением "Лесхоз Иркутской области" требований законодательства при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. Установлено, что с 2017 года по сентябрь 2019-го в орехово-промысловой зоне Тайшетского лесничества вместо выборочной санитарной рубки проведена сплошнолесосечная. В результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки направили в полицию, которая возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России. В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой, по версии следствия, составил около 748 млн рублей. По делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.