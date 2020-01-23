КС отклонил жалобу мужа сестры экс-полковника Захарченко по делу об изъятии имущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ отклонил жалобу Владимира Разгонова, мужа Ирины Разгоновой, которая приходится сестрой осужденному за коррупцию бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, касающуюся изъятия у супругов имущества в пользу государства, которое было приобретено на незаконный доход осужденного. Об этом говорится в определении КС РФ.

"Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Разгонова Владимира Николаевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона "О Конституционном суде Российской Федерации", в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой", - говорится в документе.

Как отмечается в определении, Разгонов просил признать не соответствующими Конституции положения закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" и Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ, на основании которых было изъято имущество.

Согласно документу, Разгонов пытался обжаловать в суде общей юрисдикции решение, в соответствии с которым в доход государства было обращено имущество, изъятое при обыске в квартире его жены - сестры Захарченко. Апелляционная инстанция отклонила жалобу Разгонова, так как было установлено, что во время первого суда никаких доказательств того, что изъятые деньги принадлежали супругам, предоставлено не было, "в то время как их совокупный доход не позволял иметь данное имущество". После этого Разгонов обратился в КС, который счел, что положения ГПК и закона о контроле за доходами лиц, которые пытался оспорить Разгонов, не могут рассматриваться как нарушающие его конституционные права.

Ранее в КС обращался сам Захарченко вместе с гражданкой Семыниной и их несовершеннолетней дочерью. Кроме Захарченко, в КС также обращались его мать Валентина Захарченко, отец Виктор Захарченко, сестра Ирина Разгонова, а также гражданка Анастасия Пестрикова, которая являлась ответчиком по взысканию незаконного имущества бывшего сотрудника МВД. Они пытались оспорить положения законов РФ, на основании которых у них было изъято имущество, полученное в результате реализации коррупционных доходов. КС указал, что суды имеют право изымать имущество родственников осужденного за коррупцию, если доказано, что оно приобретено на незаконные доходы.