В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка после операции

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью четырехлетнего ребенка после операции в больнице города Чернушки Пермского края. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

В четверг администраторы сообщества "СТС-ВеЧер Чернушка" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовали письмо отца умершего ребенка. Мужчина сообщил, что дежурный хирург в приемном отделении по результатам анализов поставил его сыну диагноз "аппендицит". Мальчику сделали операцию, после которой он спал несколько часов, а затем умер. Родители считают, что их сын мог умереть из-за врачебной ошибки. По словам отца, патологоанатомическая экспертиза показала, что у ребенка был заворот кишок.

"В Чернушинском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей") по факту смерти четырехлетнего ребенка, который умер 18 января 2020 года в ГБУЗ ПК "Чернушинская районная больница", - сказано в сообщении.