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В Ижевске задержали мужчину, который пытался украсть из собора икону за 190 тыс. рублей

Украсть икону злоумышленнику помешали бдительные прихожане, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания

ИЖЕВСК, 23 января. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался украсть из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска икону стоимостью 190 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД по Удмуртии.

"Мужчина пытался похитить икону стоимостью 190 тыс. рублей из Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска. Благодаря бдительности прихожан злоумышленник был остановлен за пределами собора, икона у него изъята, однако с места происшествия мужчине удалось скрыться", - сказано в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники МВД сняли с иконы следы рук. В результате проведенной экспертизы и оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого установили. Им оказался 45-летний житель Красногорского района республики. По информации пресс-службы, мужчина ранее был судим за кражу.

"Подозреваемый задержан по месту жительства. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания", - добавили в пресс-службе.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

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