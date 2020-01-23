Росморречфлот: открытое горение на траулере в Охотском море визуально прекратилось

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Спасатели перестали наблюдать пламя на горящем в Охотском море вблизи Магадана рыболовецком траулере "Энигма Астралис", по визуальным данным, открытое горение прекратилось. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар на судне "Энигма Астралис" в Охотском море продолжается третьи сутки, ранее наблюдалось открытое горение, продолжали гореть внутренние помещения. На месте происшествия находится спасатель-ледокол "Сибирский", на его борту присутствуют четверо членов экипажа траулера, они консультируют спасателей и готовы при возможности высадиться на терпящее бедствие судно.

"Задымление есть, по визуальным наблюдением открытого горения нет, пламени не видно. Угроза взрыва потенциальная есть, на борту есть легко воспламеняющиеся вещества: топливо, масло, но насколько она высока трудно сказать, так как разведка все еще не проведена", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства добавил, что спасатели проводят работы по охлаждению снаружи конструкций судна, которые доступны, ожидают снижения интенсивности горения, чтобы принять решение о высадке аварийной бригады для проведения разведки.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. Ранее сообщалось, что вероятность взрыва технических жидкостей остается высокой. 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, после первичного осмотра медиками сообщалось, что никто из них не пострадал, позже у шестерых моряков проявились симптомы, по которым врачи определили отравление угарным газом. Никто из них не был госпитализирован, медицинская помощь им оказана амбулаторно.