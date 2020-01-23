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Китайская вирусная пневмония

Во Вьетнаме подтверждены два первых случая заражения новым коронавирусом

Речь идет о туристах из Уханя
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© EPA-EFE/STRINGER

ХАНОЙ, 23 января. /ТАСС/. Два первых случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы во Вьетнаме. Об этом сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения республики Нгуен Чыонг Шон.

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По его словам, заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, диагностированы у двух граждан Китая 1954 и 1992 года рождения - отца и сына, прибывших во Вьетнам в составе туристической группы из Уханя (Китай). Сейчас они находятся на лечении в госпитале Чорэй города Хошимина на юге страны, их состояние оценивается как стабильное.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Китайские специалисты 7 января установили возбудителя болезни, им оказался коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших в Китае уже превысило 630 человек, умерли 17 человек. Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде, Республике Корея, США, Японии и Сингапуре.

Теги
КитайВьетнамКитайская вирусная пневмония
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