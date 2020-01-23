Полиция проводит проверку после отравления младенца неизвестным веществом в Подмосковье

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после отравления неизвестным веществом младенца в Клину. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение о госпитализации ребенка 2019 года рождения с отравлением неизвестным веществом. По данному факту проводится проверка", - рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, девятимесячный ребенок поступил в Клинскую больницу в тяжелом состоянии. Малышу была оказана экстренная медицинская помощь, проведена диагностика. "В настоящее время малыш переведен в Люберецкую специализированную клинику. Его состояние стабильное, назначено лечение", - добавили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал "112" сообщал, что в больницу Клина поступил восьмимесячный ребенок в состоянии комы. У него в крови были найдены следы наркотического средства - спайса. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В новость были внесены изменения (18:02 время мск) — добавлены подробности по тексту.