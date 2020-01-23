В школе в Уфе девочка ранила ножом двоюродную сестру

УФА, 23 января. /ТАСС/. Ученица одной из школ Ленинского района Уфы ранила ножом свою двоюродную сестру, инцидент произошел в учебном учреждении. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД Башкирии в четверг.

"По предварительным данным, 12-летняя ученица школы ударила ножом свою 12-летнюю двоюродную сестру, которая учится в этой же школе. В настоящее время пострадавший ребенок находится в медучреждении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства данного происшествия. Семья на учете в органах внутренних дел не состояла", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что инцидент мог произойти из-за родителей девочек, которые якобы делят дом, в котором проживают обе семьи. Следственное управление СК РФ по Башкирии начало проверку, по их данным, угрозы для жизни девочки нет.