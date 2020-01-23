В районе горения траулера в Охотском море прогнозируют шторм

ТАСС, 23 января. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и шторм в районе горения в Охотском море вблизи Магадана рыболовецкого траулера "Энигма Астралис", в случае сильного шторма может возникнуть угроза затопления судна, что приведет к ущербу экологии, чтобы этого не допустить, необходимо будет провести буксировочные работы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Пожар на судне "Энигма Астралис" в Охотском море продолжается третьи сутки, ранее наблюдалось открытое горение, продолжали гореть внутренние помещения. В четверг спасатели перестали наблюдать пламя на горящем траулере, по визуальным данным, открытое горение прекратилось, но потенциальная угроза взрыва на борту сохраняется из-за наличия на судне воспламеняющихся веществ. На месте происшествия находится спасатель-ледокол "Сибирский", на его борту присутствуют четверо членов экипажа траулера, они консультируют спасателей и готовы при возможности высадиться на терпящее бедствие судно.

"Погода начинает ухудшаться, к 25 января синоптики прогнозируют шторм. Судно [сейчас] привязано к одной точке, как якорем, опущенным тралом. В случае начала серьезного шторма оставлять его в таком положении нельзя, судно может пойти ко дну. Поэтому к приближению шторма необходимо будет готовиться, скорее всего, придется обрезать этот трал и брать на буксир это судно, чтобы увезти его куда-то в укрытие", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства пояснил, что на данный момент один конец трала опущен в воду, второй находится в приемных устройствах на борту самого судна, за счет чего судно остается на одном месте. Но в случае шторма волна может ударить в борт, либо развернуть его. "Скорее всего, придется это делать [буксировать траулер], потому что угроза гибели судна - это экологический потенциальный ущерб", - сказал он.

За трое суток на судне так и не удалось провести разведывательные работы из-за интенсивного горения, спасатели проводят работы по охлаждению наружных конструкций судна, ожидают снижения интенсивности горения, чтобы принять решение о высадке аварийной бригады.

Находившийся на промысле рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море в 130 км от Магадана. Ранее сообщалось, что вероятность взрыва технических жидкостей остается высокой. 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу, после первичного осмотра медиками сообщалось, что никто из них не пострадал, позже у шестерых моряков проявились симптомы, по которым врачи определили отравление угарным газом. Никто из них не был госпитализирован, медицинская помощь им оказана амбулаторно.