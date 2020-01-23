Боткинская больница в Москве возобновила работу после пожара

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Боткинская больница в Москве, где ранее в четверг произошел пожар, возобновила работу, никто из пациентов, их родственников и персонала больницы не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"В настоящий момент в Боткинской больнице проведены работы по устранению последствий происшествия. Стационар возобновил прием пациентов. На место происшествия были незамедлительно вызваны экстренные службы. Из здания переведено 47 человек в соседний корпус. Никто из пациентов, их родственников и персонала больницы не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ ТАСС сообщили, что небольшой пожар произошел в ГКБ имени С.П. Боткина в Москве. Возгорание произошло на минус первом этаже в вентиляционной камере, загорелась мебель на площади около 5 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией объекта в соседний корпус были перемещены 47 человек. Пострадавших нет.