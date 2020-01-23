Адвокат сообщил, что тюремные власти Греции забрали россиянина Винника из больницы

АФИНЫ, 23 января. /ТАСС/. Греческие тюремные власти забрали россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в заключении в этой стране, из больницы и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила в четверг журналистам его греческий адвокат Зои Константопулу.

"Забрали Александра из больницы, заявив с угрозами врачам, что им "приказано доставить его", ничего о его судьбе не известно, министр [юстиции Костас] Циарас не отвечает [на звонки]. Никакие контакты с ним не были возможными с прошлой ночи", - утверждает адвокат.

"Я прошу официальной информации о том, где Александр находится в настоящее время. Как адвокат, я не знаю, где он, и прошу, чтобы меня информировали и дали возможностью сразу же с ним связаться. Он болен, проводя голодовку уже 35-й день", - подчеркнула Константопулу.

По словам Константопулу, после вынесения решения Государственного совета - Верховного административного суда по делу Винника копия была направлена пресс-секретарю министра юстиции. "То, что произошло, является полностью незаконным. Но даже сейчас это нельзя законно исполнять", - сказала юрист.

Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов подтвердил журналистам, что Винника забрали из больницы с целью экстрадиции. "Мы ничего не знаем о его местонахождении. Пытаемся выяснить, каким рейсом его будут отправлять", - сказал он.

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