{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Александра Винника
Обновлено 

Адвокат сообщил, что тюремные власти Греции забрали россиянина Винника из больницы

Зои Константопулу заявила, что ей неизвестно, где находится ее подзащитный
Александр Винник Юрий Малинов/ТАСС
Описание
Александр Винник
© Юрий Малинов/ТАСС

АФИНЫ, 23 января. /ТАСС/. Греческие тюремные власти забрали россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в заключении в этой стране, из больницы и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила в четверг журналистам его греческий адвокат Зои Константопулу.

На эту тему
Что известно о деле Александра Винника

"Забрали Александра из больницы, заявив с угрозами врачам, что им "приказано доставить его", ничего о его судьбе не известно, министр [юстиции Костас] Циарас не отвечает [на звонки]. Никакие контакты с ним не были возможными с прошлой ночи", - утверждает адвокат.

"Я прошу официальной информации о том, где Александр находится в настоящее время. Как адвокат, я не знаю, где он, и прошу, чтобы меня информировали и дали возможностью сразу же с ним связаться. Он болен, проводя голодовку уже 35-й день", - подчеркнула Константопулу.

По словам Константопулу, после вынесения решения Государственного совета - Верховного административного суда по делу Винника копия была направлена пресс-секретарю министра юстиции. "То, что произошло, является полностью незаконным. Но даже сейчас это нельзя законно исполнять", - сказала юрист.

Российский адвокат Винника Тимофей Мусатов подтвердил журналистам, что Винника забрали из больницы с целью экстрадиции. "Мы ничего не знаем о его местонахождении. Пытаемся выяснить, каким рейсом его будут отправлять", - сказал он.

В новость были внесены изменения (18:59 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.

Теги
ГрецияРоссияДело Александра Винника
Реклама на ТАСС
Прокуратура начала проверку после отравления младенца в Подмосковье
Инцидент произошел в Клину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС