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Глава района в Ростовской области подозревается в превышении полномочий

По данным следствия, Ольга Мельникова причинила ущерб бюджету на сумму более 2,5 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Глава администрации Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова подозревается в превышении должностных полномочий при закупке водонапорных башен, на время следствия она останется на свободе. Об этом в четверг сообщил судья на заседании по избранию меры пресечения.

"Ходатайство следователя об избрании Мельниковой меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без удовлетворения", - сообщил судья. Уголовное дело в отношении главы Белокалитвинского района было возбуждено 20 января по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Мельникова подозревается в том, что она, реализуя свой преступный умысел, направленный на превышение должностных полномочий и нарушение закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при закупке в рамках исполнения муниципального контракта водонапорных башен общей стоимостью более 2,6 млн рублей, превысила свои должностные полномочия и причинила ущерб бюджету на сумму более 2,5 млн рублей.

В ходе судебного заседания следователь ходатайствовал об избрании Мельниковой меры пресечения в виде домашнего ареста, мотивировав это тем, что глава района может скрыться от следствия, фальсифицировать или уничтожить доказательства, а также оказывать давление на своих подчиненных и иных свидетелей по уголовному делу.

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РоссияРостовская область
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