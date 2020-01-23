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Прокуратура начала проверку после отравления младенца в Подмосковье

Инцидент произошел в Клину

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту отравления младенца неизвестным веществом в Клину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Проведение проверочных мероприятий поручено Клинской городской прокуратуре. Надзор за ходом проверки, проводимой органом предварительного расследования, обеспечивается", - сказали в надзорном ведомстве.

В Клину ребенок 2019 года рождения был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. Сейчас ему оказывается медпомощь, его состояние стабильное. Свою проверку проводит полиция.

Ранее телеграм-канал "112" сообщал, что в больницу Клина поступил восьмимесячный ребенок в состоянии комы, у него в крови были найдены следы наркотического средства - спайса.

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