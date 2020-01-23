На крыше гостиницы в Приэльбрусье произошел пожар

НАЛЬЧИК, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС тушат пожар, произошедший на крыше гостиницы в Приэльбрусье, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Кабардино-Балкарского регионального управления чрезвычайного ведомства.

"В 19:15 мск поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе в поселке Терскол горит кровля пятиэтажной гостиницы. Ориентировочная площадь пожара - 60 кв. м, эвакуированы 30 человек. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Пожару присвоили второй ранг сложности, к его тушению привлекли 29 человек и 7 единиц техники.