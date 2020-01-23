Следователи в Алтайском крае раскрыли двойное убийство, совершенное более 25 лет назад

БАРНАУЛ, 23 января. /ТАСС/. Следователи раскрыли убийство двух женщин, совершенное в Алтайском крае в 1993 году. Об этом сообщается в четверг на сайте СК РФ.

В марте 1993 года в овраге рядом с Власихинским кладбищем в Барнауле нашли тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Спустя две недели обнаружили задушенную в своей квартире 23-летнюю девушку. Их убили одним и тем же способом, при этом отсутствовали их золотые украшения и ценные вещи. Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства двух лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений.

"Более 25 лет преступления, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми ввиду отсутствия следов, вещественных доказательств и свидетелей. Следователи и криминалисты регионального СК возвращались к изучению материалов уголовного дела, давали поручения полиции для розыскных мероприятий. В сентябре 2019 года в поле зрения правоохранителей попал неоднократно судимый за кражи 59-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Мужчину заподозрили в сбыте наркотиков, задержали, при обысках обнаружили наркотики. После допроса знакомых появилась информация, что он может быть причастен к убийствам 1993 года. Следователи и полицейские собрали неопровержимые доказательства причастности мужчины к этим преступлениям. В ходе допросов, проверок, показаний на месте, бывшие друг и супруга, его брат подтвердили информацию об убийствах, совершенных мужчиной, под тяжестью доказательств он признался в содеянном.

В 1993 году обвиняемый работал водителем трамвая, познакомился с молодой пассажиркой и пригласил ее в дом своего брата. На новой знакомой было много золотых украшений, он решил завладеть ими, задушил потерпевшую шнуром, а тело сбросил в овраг. Спустя две недели друг рассказал, что знает обеспеченную девушку, в доме которой можно похитить ценности. Поздно вечером они пришли к ней в гости, друг отлучился из комнаты, а обвиняемый шнуром задушил хозяйку. Похищенное золото злоумышленник сбыл, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела завершилось, обвиняемый, которому также инкриминируется покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в скором времени предстанет перед судом.