Директора "Кировгослесхоза" арестовали по подозрению в получении взятки

КИРОВ, 23 января. /ТАСС/. Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении директора "Кировского государственного лесохозяйственного центра", сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора "Кировский государственный лесохозяйственный центр", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с начала июня 2019 года по январь этого года подозреваемый получил от одного из предпринимателей Кирова взятки на сумму более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по Кировской области.