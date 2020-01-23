{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директора "Кировгослесхоза" арестовали по подозрению в получении взятки

По версии следствия, подозреваемый получил более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины

КИРОВ, 23 января. /ТАСС/. Следственные органы в Кировской области возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении директора "Кировского государственного лесохозяйственного центра", сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора "Кировский государственный лесохозяйственный центр", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с начала июня 2019 года по январь этого года подозреваемый получил от одного из предпринимателей Кирова взятки на сумму более 4 млн рублей за заключение договоров купли-продажи древесины.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и УМВД России по Кировской области.

Теги
РоссияКировская область
Реклама на ТАСС
Пожар на крыше гостиницы в Приэльбрусье локализовали
В происшествии никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС