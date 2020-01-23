Самолет колумбийской авиакомпании совершил экстренную посадку в Панаме

БОГОТА, 23 января. /ТАСС/. Пассажирский самолет, принадлежащий колумбийской авиакомпании Avianca, совершил экстренную посадку в Панаме. Соответствующая информация была распространена в четверг представителями компании.

"Рейс AV693, следовавший по маршруту из Сан-Хосе (Коста-Рика) в Боготу (Колумбия), был вынужден сменить маршрут и приземлиться в международном аэропорту Токумен в Панаме (Панама), поскольку капитан [воздушного судна] заметил предупреждение одной из систем", - говорится в документе, текст которого был опубликован в Twitter авиакомпании.

Отмечается, что на борту находились 108 пассажиров и пять членов экипажа. "Во время полета самолет сильно тряхнуло. По прибытии некоторые пассажиры и члены экипажа были направлены в больницу при аэропорте", - подчеркивается в сообщении.