В жилом доме в Сочи произошло возгорание

СОЧИ, 23 января. /ТАСС/. Пожарные в Сочи спасли 19 человек при возгорании в многоквартирном доме. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"На пульт диспетчера сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 22:13 поступила заявка о пожаре по адресу: город Сочи, ул. Донская. Произошло возгорание квартиры на четвертом этаже здания. Спасено 19 человек. Площадь [возгорания] - 14 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главка, по прибытии пожарных 30 человек эвакуировались из здания самостоятельно. В тушении было задействовано шесть единиц техники и 29 человек личного состава. От МЧС России - четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

В настоящий момент пожар ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.