{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россиянин Бурков в суде США признал свою вину по двум пунктам обвинения

Ему грозит до 15 лет тюремного заключения
Алексей Бурков (в центре) Андрей Широков/ТАСС
Описание
Алексей Бурков (в центре)
© Андрей Широков/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и в четверг признал свою вину по двум пунктам обвинения, заключающимся, в частности, в краже личных данных и отмывании денег, на слушаниях в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния), тем самым изменив свое первоначальное заявление, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему
Судебные процессы в отношении российских хакеров в США

"Да, я виновен", - ответил россиянин, которому помогал общаться переводчик, на вопрос судьи Томаса Эллиса о том, признает ли он вину по двум пунктам обвинения. Эллис подчеркнул, что Буркову грозит до 15 лет тюремного заключения после признания своей вины. Оглашение приговора судья назначил на 8 мая.

Он пояснил, что речь идет о действиях россиянина, связанных с "двумя сайтами, деятельность которых была направлена на содействие мошенничеству с платежными картами и взлому компьютеров". Эллис добавил, что, таким образом, Бурков признал вину в сговоре с целью совершения кражи номеров банковских карт, других личных данных, отмывании денег, мошеннических действий с использованием электронных устройств.

Отмечая, что Буркову грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, Эллис добавил, что по факту приговор может быть и не таким строгим.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Дело Александра Винника
Винника экстрадировали во Францию
По словам адвоката россиянина, Александр Винник находится в парижской больнице
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС