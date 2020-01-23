Россиянин Бурков в суде США признал свою вину по двум пунктам обвинения

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Экстрадированный из Израиля в США россиянин Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и в четверг признал свою вину по двум пунктам обвинения, заключающимся, в частности, в краже личных данных и отмывании денег, на слушаниях в федеральном суде города Александрия (штат Вирджиния), тем самым изменив свое первоначальное заявление, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Да, я виновен", - ответил россиянин, которому помогал общаться переводчик, на вопрос судьи Томаса Эллиса о том, признает ли он вину по двум пунктам обвинения. Эллис подчеркнул, что Буркову грозит до 15 лет тюремного заключения после признания своей вины. Оглашение приговора судья назначил на 8 мая.

Он пояснил, что речь идет о действиях россиянина, связанных с "двумя сайтами, деятельность которых была направлена на содействие мошенничеству с платежными картами и взлому компьютеров". Эллис добавил, что, таким образом, Бурков признал вину в сговоре с целью совершения кражи номеров банковских карт, других личных данных, отмывании денег, мошеннических действий с использованием электронных устройств.

Отмечая, что Буркову грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы, Эллис добавил, что по факту приговор может быть и не таким строгим.