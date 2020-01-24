СК возбудил уголовное дело после нападения бродячих собак на ребенка в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после нападения стаи бродячих собак на первоклассника в Улан-Удэ. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Днем 23 января в 111-м квартале Улан-Удэ на мальчика напали собаки. Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Лечение он получает в условиях палаты интенсивной терапии.

"Несовершеннолетнему причинены многочисленные раны головы, верхних и нижних конечностей. Возрастающее количество бродячих собак, учащающиеся случаи их нападения на граждан, в том числе на детей, указывают, что деятельность должностных лиц в данной сфере осуществляется ненадлежащим образом. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в ведомстве.

В Следственном управлении напомнили, что обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания, возложена на органы государственной власти и местного самоуправления.

После ЧП мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил отловить свору бродячих собак в 111-м квартале.