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СМИ: в Венесуэле 12 человек погибли при пожаре на плантации

Еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги

КАРАКАС, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 пострадали в результате пожара, который произошел на севере Венесуэлы. Об этом в четверг сообщил портал El Pitazo.

По его данным, инцидент произошел в четверг днем в северном штате Арагуа. Возгорание произошло на тростниковой плантации. Жертвами пожара стали 12 человек, еще 13, в том числе трое несовершеннолетних, получили ожоги различной степени. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Отмечается, что представители спасательных служб продолжают находиться на месте происшествия.

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