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Отец с четырьмя детьми жил в аварийном доме в Чите

В помещении не было элементарных бытовых условий и отопления, дети грелись открытым огнем

ЧИТА, 24 января. /ТАСС/. Следственные органы Забайкалья начали проверку после обнаружения в аварийном доме семьи с четырьмя малолетними детьми. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

"24 января 2020 года в средствах массовой информации размещены материалы о проживании четырех малолетних детей в возрасте от трех до 11 лет и их отца в ненадлежащих условиях. Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания. По данному факту назначена доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

Сейчас семье предоставили временное жилье, жители города собрали для них одежду и продукты питания. К выяснению причин произошедшего подключился уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае.

"Следственными органами будут инициированы мероприятия по реабилитации несовершеннолетних - оказанию психологической, медицинской, материальной помощи. Действиям либо бездействию органов опеки, а также органов профилактики будет дана соответствующая правовая оценка", - отметили в Следственном управлении СКР.

Проведение проверки поручено отделу по расследованию особо важных дел.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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