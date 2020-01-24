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СМИ: в Гаити грузовик протаранил ограждение школы

По данным портала Haiti Libre, один человек погиб, еще пятеро ранены

ГАВАНА, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести в результате ДТП с участием грузовика в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Об этом в четверг сообщил новостной портал Haiti Libre.

По его данным, после отказа тормозов автомобиль протаранил бетонное ограждение двора местного колледжа, где в тот момент находились учащиеся. В результате столкновения произошло обрушение части стены, под обломками которой оказались пять учеников и преподаватель.

Раненые находятся под наблюдением врачей, полиция проводит расследование инцидента.

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Гаити
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