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Семилетняя девочка умерла в новосибирской больнице в ожидании реанимации

Ребенок находился в медучреждении из-за редкого генетического заболевания

ТАСС, 24 января. Новосибирские следователи проводят проверку из-за смерти 7-летней девочки в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи, которая умерла в ожидании реанимобиля, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ региона.

Ранее Минздрав региона сообщал, что проверит действия медицинского персонала больницы, где умерла девочка, если этого потребуют родители. Ребенок находился в больнице из-за редкого генетического заболевания, которое сопровождалось эпилептическими припадками. После лечения наблюдалась положительная динамика, но ночью 21 января ребенок почувствовал себя критически плохо и умер в ожидании бригады скорой помощи.

"Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту смерти девочки в городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи Заельцовского района Новосибирска", - сообщили в следственном управлении.

В ночь на 21 января в отделении больницы дежурил врач-невролог высшей категории. Когда у девочки начался эпилептический приступ, ее мать обратилась к дежурной медсестре, после чего дежурный врач осмотрел девочку, у которой отсутствовало сердцебиение и дыхание, сообщал Минздрав региона. Как уточняли в ведомстве, врач немедленно начал оказывать ребенку помощь, а также вызвал реанимационную бригаду скорой медицинской помощи. Медики прибыли через 14 минут, но девочку реанимировать не удалось.

Теги
РоссияНовосибирская область
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