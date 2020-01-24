Самолет до Еревана вернулся в Екатеринбург из-за срабатывания датчика неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Екатеринбург - Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, в 07:35 (05:35 мск) из аэропорта Кольцово произвело взлет воздушное судно Airbus А-320, выполняющее рейс по маршруту Екатеринбург - Ереван. В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о возвращении борта в аэропорт вылета. На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров, из них двое детей и шесть членов экипажа. В 08:24 (06:24 мск) воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета", - говорится в сообщении.

Уральское следственное управление СК РФ проводит проверку. В пресс-службе Кольцово добавили, что аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов.