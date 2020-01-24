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Источник: главе ростовского Минздрава предъявлено обвинение

Ранее Татьяну Быковскую задержали и отправили под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Правоохранители предъявили обвинение главе Минздрава Ростовской области Татьяне Быковской в превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

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"Правоохранительными органами Быковской предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий") по факту обеспечения победы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" при проведении централизованных закупок для нужд лечебных учреждений по оказанию услуги, связанной с вывозом и утилизацией медицинских отходов класса Б", - сообщил собеседник агентства.

Ответственность по этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в настоящий момент не располагает.

В конце ноября Быковская была задержана и отправлена под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. В тот же день суд отправил под стражу ее заместителя по общим вопросам Станислава Беседовского. По версии предварительного следствия, министр вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".

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