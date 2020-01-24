Источник: главе ростовского Минздрава предъявлено обвинение

"Правоохранительными органами Быковской предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий") по факту обеспечения победы ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону" при проведении централизованных закупок для нужд лечебных учреждений по оказанию услуги, связанной с вывозом и утилизацией медицинских отходов класса Б", - сообщил собеседник агентства.

Ответственность по этой части статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС в настоящий момент не располагает.

В конце ноября Быковская была задержана и отправлена под домашний арест, она возглавляла министерство с 2004 года. В тот же день суд отправил под стражу ее заместителя по общим вопросам Станислава Беседовского. По версии предварительного следствия, министр вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону".