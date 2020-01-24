В США двух россиян приговорили к 12 годам тюремного заключения за мошенничество

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Суд в американском штате Флорида приговорил к 12 годам тюремного заключения двух граждан России - братьев Игоря и Дениса Грушко - за мошенничество с банковскими картами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте прокуратуры Южного округа Флориды.

Каждому из братьев предстоит провести в заключении по 145 месяцев. Ранее суд присяжных признал 33-летнего Игоря Грушко и 29-летнего Дениса Грушко виновными в ряде преступлений, в том числе изготовлении фальшивых кредитных карт и документов, а также хищении личных данных.

Братья до последнего времени проживали в Форт-Лодердейле. При обыске в их доме, по утверждению представителей властей, были обнаружены устройства и приспособления, предназначенные для похищения данных о банковских картах и банкоматах. Кроме того, у них якобы имелось оборудование для печати фальшивых карт и документов, удостоверяющих личность.

Как утверждается в заявлении, у братьев Грушко имелся в Форт-Лодердейле сообщник - 24-летний украинец Вадим Вознюк. Он был приговорен к тюремному заключению продолжительностью два года и три месяца за сговор с целью получения и использования краденых кредитных карт.

По версии властей США, братья Грушко и Вознюк на полученные незаконным путем средства приобрели технику на общую сумму $100 тыс.