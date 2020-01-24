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В Москве мошенник похитил у пенсионерки 1,2 млн рублей, представившись сотрудником банка

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мошенник позвонил пенсионерке, представился сотрудником банка и пообещал ей зачислить на карту деньги, но, получив данные карты, похитил с нее около 1,2 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

"23 января в ОМВД от пенсионерки поступило сообщение о краже денежных средств с банковской карты. Установлено, что неизвестный, позвонив и представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом начисления денежных средств на банковскую карту, принадлежащую пенсионерке, получив коды из СМС-сообщений, с ее банковского счета похитил денежные средства в сумме 1 млн 176 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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