ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой, оборудованные по заданию спецслужб Украины

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой на территории полуострова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности России задержан житель Республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами", - отметили в ФСБ. "В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ЦОС ФСБ.