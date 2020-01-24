{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФСБ нашла в Крыму схроны со взрывчаткой, оборудованные по заданию спецслужб Украины

Задержан житель полуострова
Описание
© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой на территории полуострова. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности России задержан житель Республики Крым, оборудовавший по заданию спецслужб Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами", - отметили в ФСБ. "В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

"Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Решением суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ЦОС ФСБ.

Теги
УкраинаРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа
Девушка упала в сугроб и отделалась травмами
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС