Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ярославле выросло до 16 человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и двумя автобусами в Ярославле увеличилось до 16 человек. Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства региона.

"В больницу имени Соловьева самостоятельно обратились 11 человек, пострадавших в аварии на Московском проспекте, 5 доставлены на машинах скорой помощи, 1 погибший. Проводится комплекс диагностических процедур для травмированных", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба УМВД России по Ярославской области сообщала о семи пострадавших и одном погибшем в результате ДТП.

Утром 24 яняваря в Ярославле на перекрестке Московского проспекта и улицы Малой Пролетарской произошло ДТП. Автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двигавшимся в попутном направлении другим автобусом "ЛиАЗ", после чего один из автобусов задел легковой автомобиль.