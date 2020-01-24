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Жительница ХМАО осталась жива после падения из окна девятого этажа

Девушка упала в сугроб и отделалась травмами

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Жительница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выпала из окна квартиры на девятом этаже, но выжила благодаря падению в сугроб. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ.

Ранее телеканал "Мегаполис" (Нижневартовск, ХМАО) в своем сообществе в социальной сети "ВКонтакте" разместил видеозапись, на которой человек падает из окна на девятом этаже в сугроб около дома, после чего встает и уходит. По данным СМИ, видео снято в поселке Излучинск.

"Да, действительно такой инцидент произошел. По предварительным данным, в Излучинске. Девушка выпала из окна, получила травмы. Она госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в связи с инцидентом сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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