В Ступине задержали двоих подозреваемых, пытавшихся похитить пенсионерку

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину и его сообщницу, подозреваемых в покушении на похищение пенсионерки в подмосковном Ступине из-за квартиры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

По данным следствия, 32-летний местный житель предложил своей 37-летней знакомой похитить 65-летнюю москвичку, чтобы завладеть ее квартирой. Потом они хотели продать квартиру и вырученные деньги разделить. "Для реализации задуманного подозреваемый начал поиск исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей", - сообщили в ГСУ. Однако о готовящемся преступлении стало известно оперативным сотрудникам, дальнейшие действия соучастников проходили под их контролем.

"В результате 23 января в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия при передаче части денежных средств в размере 73 тыс. рублей в виде задатка мужчина был задержан и доставлен к следователю", - сказали в ГСУ. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемыми проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.