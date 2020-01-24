В Москве задержали подозреваемых в хищении 91 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении 91 млн рублей у фирмы под видом получения займа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Поступило обращение представителя фирмы о том, что известное им лицо под предлогом получения займа похитило денежные средства в размере 91 млн рублей. Следственной частью следственного управления УВД по Северо-Западному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество". В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.

Телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что в столице накануне вечером задержаны Александр Плющенко и Александр Кутюков. По данным канала, первый был председателем правления Банка проектного финансирования, а второй - председателем совета директоров Айви банка. Оба кредитных учреждения в настоящее время банкроты.