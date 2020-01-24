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Суд прекратил уголовное преследование обвиняемых по делу о крушении Boeing в Казани

Авиакатастрофа произошла в ноябре 2013 года

ЛАИШЕВО/Республика Татарстан/, 24 января. /ТАСС/. Лаишевский районный суд Татарстана в пятницу прекратил за истечением сроков давности уголовное преследование в отношении фигурантов дела о крушении Boeing в Казани в 2013 году, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Портнова Валерия Павловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Фомина Виктора Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности. Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Умарова Шавката Абдулхаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности", - сказал судья.

В декабре 2019 года заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу против бывшего заместителя генерального директора авиакомпании "Татарстан" Валерия Портнова, заместителя директора летной службы (шеф-пилот) Виктора Фомина и бывшего руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова.

Согласно материалам дела, вечером 17 ноября 2013 года в казанском аэропорту разбилось при заходе на посадку воздушное судно, следовавшее рейсом из московского аэропорта "Домодедово". В результате катастрофы погибли 44 пассажира и шесть членов экипажа.

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