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Источник: в Волгограде эвакуировали две школы после сообщений о "минировании"

Сообщения об угрозе взрыва пришли по электронной почте

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Ученики и педагоги эвакуированы из двух школ Волгограда из-за анонимных сообщений о "минировании", сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств обследуют здания. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах города.

"Сегодня в одну школу и одну гимназию Волгограда пришли электронные письма, содержащие угрозы [взрыва]. Силовики проводят обследования, дети и весь персонал эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

17 января такие же сообщения поступали в четыре школы Волгограда, прошла эвакуация, после обследования зданий правоохранительные органы выяснили, что сообщения были ложными.

Теги
РоссияВолгоградская область
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