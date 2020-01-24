Дело о халатности возбудили после смерти мужчины с редкой болезнью под Нижним Новгородом

ТАСС, 24 января. Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности врачей при назначении лекарственных препаратов нескольким жителям Сосновского района Нижегородской области, которые страдают редким генетическим заболеванием. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В январе в Сосновском районе умер 52-летний мужчина, страдавший редкой наследственной патологией - болезнью Фабри, которая вызывает сбой в работе почек, сердечно-сосудистой системы, глазные патологии и высыпания на коже. По данным нижегородских СМИ, еще несколько родственников мужчины, включая ребенка, страдают этим заболеванием, при этом семья якобы испытывала проблемы с получением необходимых лекарств.

"По факту халатности врачей при назначении лекарственных препаратов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. По версии следствия, с 2017 по январь 2020 года должностные лица Сосновской центральной районной больницы не назначали рекомендованные по жизненным показаниям лекарственные препараты нескольким жителям Сосновского района. Известно, что у пациентов диагностировано редкое генетическое заболевание", - сказано в сообщении.

По словам руководителя некоммерческой организации "Центр помощи пациентам "Геном" Елены Хвостиковой, в семье мужчины еще восемь человек страдают этой редкой патологией. Всего в России около 300 человек с болезнью Фабри, по закону их лекарственное обеспечение осуществляется за счет регионального бюджета. Однако, как ранее сообщила Хвостикова ТАСС, нижегородская семья испытывала проблемы с получением лекарств, так как в больнице им не ставили соответствующий диагноз. По данным пресс-службы правительства региона, необходимые для лечения болезни лекарственные средства уже закуплены и доставлены в больницу.