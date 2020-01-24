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Суд в Коми перевел экс-главу УФСКН Татарстана под домашний арест

Фаяз Шабаев подозревается в посредничестве в передаче взятки министру МВД Коми Виктору Половникову

СЫКТЫВКАР, 24 января. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд удовлетворил в пятницу ходатайство следствия и смягчил меру пресечения бывшему руководителю УФСКН по Татарстану Фаязу Шабаеву, обвиняемому в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову. Шабаев освобожден из СИЗО и отправлен под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в суде.

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"Сыктывкарский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Фаязу Шабаеву и отпустил его под домашний арест. Отбывать он его будет по адресу, указанному в ходатайстве следователя. Обвиняемый и его адвокаты не возражали против изменения меры пресечения", - сообщил ТАСС помощник председателя суда Игорь Ноговицин.

В декабре прошлого года Шабаев был задержан в Москве и арестован до 17 февраля.

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