Посольство России до сих пор не получило уведомления о выдаче Винника во Францию

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Греческие власти до сих пор не уведомили посольство РФ в Афинах о выдаче российского гражданина Александра Винника во Францию.

Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве.

"Мы пока не получали от греческих властей официального уведомления об экстрадиции Винника", - отметил дипломат.

В четверг специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд, был экстрадирован во Францию. Окончательное решение принял Госсовет - Верховный административный суд Греции. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.