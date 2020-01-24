Защита гражданки Израиля обсудит с ней подачу прошения о помиловании Путину

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представители защиты гражданки США и Израиля Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, обсудит с ней подачу личного прошения о помиловании и скорейшего освобождения из колонии президенту РФ Владимиру Путину, говорится в заявлении защиты, поступившем в ТАСС.

"Защита в ближайшие дни обсудит с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Д. Пескова о необходимости ее личного обращения к президенту РФ с ходатайством о помиловании. Во всех случаях это будет ее личное решение, о котором мы сообщим", - отмечается в заявлении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу журналистам, что отсутствие личного прошения о помиловании со стороны осужденной израильтянки тормозит весь процесс, согласно российскому законодательству, это является необходимой процедурой. "Должны быть какие-то формальности соблюдены, хотя бы чтобы процесс пошел", - отметил он.

Иссахар была задержана 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе Дели - Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. На ее багаж обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке около 10 грамм гашиша. 11 октября прошлого года Химкинский горсуд Московской области признал Иссахар виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 (незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств) и ч. 2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ и назначил 7,5 года колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд оставил в силе приговор Иссахар.