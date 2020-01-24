Суд арестовал крымчанина, оборудовавшего схроны со взрывчаткой по заданию Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 февраля крымчанина, оборудовавшего схроны со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Просили [защитники] домашний арест, но в силу тяжести преступления его заключили под стражу на срок до 18 февраля", - сообщили ТАСС в пресс-службе Киевского районного суда города Симферополя.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу сообщили о задержании жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой на территории полуострова. Из обустроенных им в Симферополе тайников изъяли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.