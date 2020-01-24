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В Самарской области при обрушении стены в отделе полиции погиб рабочий

Его коллега госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС, 24 января. Рабочий скончался из-за обрушения стены в отделе полиции города Чапаевск в Самарской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел во время разбора кирпичной стены, на рабочих упала перегородка. Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В настоящее время сотрудники следственного отдела проводят осмотр места происшествия, опрашивают третьего выжившего работника и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияСамарская область
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