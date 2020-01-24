На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Неизвестный открыл огонь в кафе в населенном пункте Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден - Вюртемберг) на юго-западе Германии. В результате погибли шесть человек. Эту информацию подтвердил ТАСС представитель местной полиции.

"Да, мы можем подтвердить эту информацию", - сказал он по телефону. Ранее о шести погибших сообщало издание Focus Online, однако затем эту информацию удалили с сайта.

По словам собеседника агентства из полиции, еще два человека пострадали. Отвечая на вопрос о состоянии их здоровья, представитель правоохранительных органов сказал: "Жизни одного из них ничего не угрожает".

Инцидент произошел около 12:45 (14:45 мск).

"Мы исходим из того, что стрелявший знал жертв. Речь идет, по всей видимости, о конфликте на бытовой почве, в этой связи мы исключаем террористическую подоплеку. Следствие продолжается", - заявил представитель правоохранительных органов.

Полиция задержала стрелявшего, его личность пока не раскрывается. Сообщников у него не было.

В новость были внесены изменения (17:09 мск) — добавлена информация по тексту.